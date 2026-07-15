İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, otobüs yıkama sularını geri dönüştürerek her ay yaklaşık 2 bin 200 ton suyu yeniden kullanıma kazandırıyor.

İZMİR (İGFA) - ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Buca Gediz, Çiğli Ataşehir, İnciraltı, Mersinli ve Torbalı otobüs garajlarında kullanılan geri dönüşümlü su arıtma sistemi sayesinde otobüs yıkama sularının yaklaşık yüzde 80'i yeniden kullanıma kazandırılıyor.

İhalesi tamamlanan Urla Garajı ile yapımı süren Adatepe Garajı'nda kurulacak yeni tesislerin de devreye alınmasıyla bu oranın yüzde 85'e çıkarılması hedefleniyor.

Sistemin verimli ve kesintisiz çalışması için bakım ve kontroller düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Su kalitesi, kimyasal parametreler ve pH değerleri sürekli takip edilirken, arıtma kapasitesi anlık olarak izleniyor. Kum ve aktif karbon filtreleri belirli aralıklarla yenileniyor, arıtma süreci sonunda oluşan atıklar ise çevre mevzuatına uygun şekilde lisanslı tesislere gönderiliyor. Böylece hem su kaynaklarının korunmasına hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLIYOR

Geri dönüşümlü su arıtma sistemlerinin yanı sıra ESHOT, garajlarında bulunan yağ tutuculu arıtma tesisleriyle de endüstriyel atıkların doğaya karışmasını önlüyor. Kimyasal ve yağ atıkları filtrelenerek toprağın ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanırken, doğal kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

OTOBÜSLERİN TEMİZLİĞİNDE GRİ SU DA KULLANILIYOR

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen gri su sistemi çalışmalar kapsamında ilk uygulamalardan biri, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Buca Gediz Atölye ve Garajı'nın bulunduğu tesiste hayata geçirildi. Tesiste günlük yaklaşık 10 ton gri su arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor. Gri suyun da sisteme dahil edilmesiyle birlikte Buca Gediz Atölye ve Garajı'nda otobüs yıkamalarında kullanılan suyun tamamı geri kazanılmış suyla karşılanıyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı ve Bakım Şube Müdürü Vekili Suphi Sarıkaya, su kaynaklarının korunmasının artık çevresel bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirterek, her ay yaklaşık 2 bin 200 ton suyu yeniden kullanarak hem su kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlıyor hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalıştıklarını söyledi.