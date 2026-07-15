Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Güner dahil 24 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin tamamı ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

AV. HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğdu. Avukat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu.

Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı. 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2020-2023 yılları arasında CHP'yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu. 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi. İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin örgütlenme ve gelişiminde ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın kuruluşunda görev aldı. 2021-2023 yılları arasında SODEMSEN Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. 2024 yılından itibaren SODEMSEN Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sosyal Demokrasi Derneği ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesi olan Av. Hüseyin Can Güner, ayrıca İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen üyesidir.