Orman Genel Müdürlüğü, gece boyunca aralıksız sürdürülen müdahale çalışmalarının ardından orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, ekiplerin yangını tamamen söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

MUĞLA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, devam eden orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, gece boyunca aralıksız sürdürülen müdahalenin günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan yoğun şekilde devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken, ekiplerin olası riskleri ortadan kaldırmak ve yangını tamamen söndürmek amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

???? #Muğla / #Milas



???? BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA



Gece boyunca aralıksız sürdürdüğümüz mücadelemiz, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.



Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/9zeMjNitO9 — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 15, 2026

Orman Genel Müdürlüğü, yangının tamamen kontrol altına alınması için tüm ekiplerin koordineli şekilde görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.