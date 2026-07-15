İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ'nün darbe girişiminin Türk milletinin destansı direnişiyle bertaraf edildiğini belirterek, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' vurgusu yaptı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, FETÖ mensuplarının o gece devlete ait silahları millete çevirdiğini, Gazi Meclis'i bombalayarak Türkiye'yi karanlığa sürüklemek istediğini belirtti. Ancak hainlerin hesap edemediği en büyük gücün Türk milleti olduğunu vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara çıktığını kaydetti.

Milletin tanklara ve kurşunlara karşı elinde Türk bayrağı, yüreğinde vatan sevgisiyle direndiğini belirten Çiftçi, kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden tüm Türkiye'nin omuz omuza vererek darbe girişimini boşa çıkardığını ifade etti.

15 Temmuz'un, milletin ezanına, bayrağına, devletine ve geleceğine canı pahasına sahip çıktığı büyük bir direnişin adı olduğunu dile getiren Çiftçi, 'O gece dünya bir kez daha gördü ki milli irade teslim alınamaz, Türkiye'ye istikamet çizilemez ve bu millete zincir vurulamaz.' ifadelerini kullandı. Mesajının sonunda aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve şükranla andığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin. Birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. 15 Temmuz'un 10'uncu yılında da haykırıyoruz: İrade Bizim, Zafer Bizim.' dedi.

15 Temmuz gecesi, milletimize ve milli iradeye zincir vurmak, devletimizi esir alıp Türkiye'nin istikametini karanlığa sürüklemek isteyen hainler harekete geçti.



Vicdan ve haysiyetlerini ihanetin emrine sunmuş, akıllarını kiraya vermiş hainler; o gece devletin silahını: pic.twitter.com/FTHd19cAUc 15 Temmuz için vatandaş ne diyor? İçeriği Görüntüle July 15, 2026