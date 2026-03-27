Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bigliye göre yurt genelinde hava bugün çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Kıyı Ege'de fırtına, Doğu Anadolu'da kar ve çığ tehlikesi uyarılar arasında yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mart Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken özellikle kıyı kesimlerde yağışın etkili olması bekleniyor.

Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, özellikle Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Kıyı Ege, Çanakkale, Şırnak ile Siirt ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebileceği belirtildi.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği, Kıyı Ege'de ise saatte 50-70 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunduğu bildirildi.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Yetkililer, vatandaşların güncel uyarıları takip ederek tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.