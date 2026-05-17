Bakanlığın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü tehdide karşı daima hazır olduğu vurgulanırken, tatbikatın kahraman şehitlerin izinde yüksek hazırlık ve koordinasyon anlayışıyla icra edildiği belirtildi.

Tatbikata MSB'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gözlemciler de katıldı.

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, çeşitli senaryolar üzerinden müdahale ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 'Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu KBRN-2026 Tatbikatı' başarıyla gerçekleştirildi.

