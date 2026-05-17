ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çorlu'da görev sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Gürlek mesajında, kahraman polis memurlarına Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı temennisinde bulundu. Görev başında gerçekleştirilen saldırıyı 'hain' ve 'menfur' olarak nitelendiren Gürlek, saldırıyı lanetlediğini ifade etti. Adalet Bakanı açıklamasında, emniyet teşkilatının milletin huzur ve güvenliği uğruna büyük fedakârlık gösterdiğini belirterek, şehit polislerin fedakârlığının daima minnetle hatırlanacağını vurguladı.

Bakan Gürlek ayrıca, devletin kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.



