Keşanlı şarkıcı Yaşam Koçan, “O Ses Türkiye” yarışmasında sergilediği performansla jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Hadise ve Melike Şahin, Yaşam Koçan’ın 9/8’lik şarkısıyla göbek attı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - TV8'de 'O Ses Türkiye' progamında sahneye çıkan Keşanlı şarkıcı Yaşam Koçan, "Aşk Ne Demek Bilen Var mı?" adlı eseri seslendirdi.

Jüri üyeleri Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin’in dikkatle dinlediği performansta, Hadise butona basarak Koçan’ı takımına dahil etti.

HADİSE VE MELİKE ŞAHİN GÖBEK ATTI

Hadise, Yaşam Koçan’ın sesine hayran kaldığını dile getirirken, Koçan da jüri üyelerine teşekkür etti.

Öte yandan, Hadise, Yaşam Koçan’ın YouTube hesabında yayınlanan 9/8’lik bir şarkısında sahneye çıkarak göbek attı. Bu eğlenceli anlara jüri üyesi Melike Şahin de eşlik etti.

Yaşam Koçan’ın performansı ve jüriyle olan etkileşimi, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Hatırlanacağı gibi O Ses TürkiyeYarışması’nın birinci bölümünde Keşanlı Oğuz Berkay Fidan birinci olmuştu.