T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinde, toplam 84 noktada hizmet veren SICPA Türkiye, interaktif gösterilerle çocuklara müzeleri sevdirmeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İnteraktif gösterilerle çocuklara müzeleri sevdirmeye çalışan SICPA Türkiye projesi kapsamında 2024 yılında toplam 60 gösteriyle 5 binden fazla çocuğa ulaşan “Hacivat ve Karagöz Müzede” projesi 2025 turnesine İzmir’den başladı.

Ocak ayında Çeşme ve Selçuk’ta düzenlenen gösterilerle yaklaşık bin 500 çocuğa dokunan proje ile hem geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz’ün yeni nesillere aktarılması, hem de onlara müze bilincinin doğru aşılanması amaçlanıyor.

“Hacivat ve Karagöz Müzede” gösterileri 2024 yılında İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kapadokya ve Hacıbektaş’ta gerçekleştirilirken, sayıları 60’ı geçen oyunları 5 binin üzerinde çocuk izledi. “Hacivat ve Karagöz Müzede” projesinin yeni oyunları Ocak ayında İzmir’de başladı. Çeşme ve Selçuk’ta sergilenen 7 farklı gösteriyi yaklaşık bin 500 çocuk izledi.

SICPA Türkiye, projeyi bu yıl daha da büyüterek İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin yanı sıra tüm Anadolu şehirlerinde de hayata geçirmeyi planlıyor.