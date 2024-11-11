Edirne'nin Keşan ilçesinde Jandarma'nın yeni yapılan binası bahçesine konulan Atatürk büstünün küçük olması nedeniyle vatandaşların tepki göstermesi üzerine İGFA'da yer alan “Jandarma bahçesindeki Atatürk büstü tepki topluyor” başlıklı haberimiz üzerine yetkililer harekete geçti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nın bahçesine konulan Atatürk Büstü küçük olması dolayısıyla tepki çektiği haberin yayımlanması sonrasında büst yerinden kaldırıldı

Gelen tepki ve sitemizde yer alan haber üzerine firma yetkililerince bu büstü kaldırdıklarını, yeni ve daha büyük bir Atatürk Büstü konulması için çalışma yaptıkları öğrenildi.

Ayrıca biten bina ile ilgili henüz iş tesliminin de gerçekleşmediği öğrenildi.

Vatandaşlar, bahçeye konulan Atatürk büstünün çok küçük ve böyle güzel bir binaya yakışmadığını belirterek; “Umarız tepki üzerine müteahhit firma, bu küçük olan ve bu binaya yakışmayan Atatürk büstünün değiştireceği nedeniyle bu büst kaldırılmıştır. En kısa sürede binaya yakışacak bir Atatürk büstünün konulmasını bekliyoruz” diyerek görüşlerini dile getirdiler.