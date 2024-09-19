Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Çocuk Filmleri Festivali” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle destekleriyle Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen festival 20 Eylül tarihine kadar devam edecek.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde düzenlenen festivalin ilk günü Gaziantep’te birbirinden keyifli etkinliklerle noktalandı. 20 Eylül tarihine kadar devam edecek festivalde çocukların sanatsal yaratılıcıkları desteklenecek ve erken yaşta sinema bilinci kazanmalarına öncülük edilecek.

FİLM GÖSTERİMLERİ İLE MİNİK SİNEMASEVERLER KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİ

Festivalin ilk gününde keyif dolu film gösterimleri gerçekleştirildi. Bugünü programda "Altın Gaga ve Macera Çetesi", "Cesur Balina Katak" ve "Kardeş Takımı" filmlerinin gösterimleri yapıldı. Çocuklar, birbirinden renkli ve heyecan dolu hikayeleri büyük bir ilgiyle izledi.

Oyuncu Koçu Pembe Keçeci de “Oyunculuk Atölyesi” ile minik sinemaseverlere bilgi aktarımında bulundu. Keçeci’nin gerçekleştirdiği atölyede, çocuklar çeşitli canlandırmalar ve müzik eşliğinde oyunlar oynayarak hem eğlendiler hem de yaratıcı yönlerini keşfettiler.