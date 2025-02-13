Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği, 13 Şubat 2025 Tarihli ve 32812 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Tarım Bakanlığı'nca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiylojik Kriterler Yönetmeliği kapsamında, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin daha önceden Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirlenen genel ve özel hijyen gerekliliklerini yerine getirirken uyması gereken kuralları belirlendi.

Söz konusu yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gıdalar için belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uyulmasına ilişkin koşullar belirlenirken, gıda güvenilirliği kriterinin bir gıdanın veya partinin güvenilirliğinin değerlendirilmesinde kullanılacaığ ve raf ömrü boyunca geçerli olduğu, kriteri sağlamayan gıdanın piyasaya arz edilemeyeceği gib arz edilen gıdanın da 5996 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereği piyasadan toplatılarak, gerekli durumlarda geri çağrılabileceği belirlendi.

Yönetmelikle birlikte 13 Şubat 2025 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecilerinin 7 nci maddenin beşinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen alternatif analiz metotlarına 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uymak zorunda olduğu bildirildi.

Gıda güvenilirliğine ilişkin kriterlerin detayları ve tüm ürünlerin listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz