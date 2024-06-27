Düzce'de Çilimli’nin Topçular Mahallesi’ndeki evinden 21 Haziran'dan bu yana kayıp olan 84 yaşındaki Muzaffer Ak'ın cansız bedenine su kanalında ulaşıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Çilimli’nin Topçular mahallesi’ndeki evinden 21 Haziran Cuma sabahı namazını camide kılmak için evinden ayrılan ve geri dönmeyen 84 yaşındaki Muzaffer Ak'tan kötü haber geldi.

Yaklaşık bir haftadır kesintisiz devam eden aramalar sonucu sabah saatlerinde kayıp Ak'ın cesedi su kanalında bulundu.

Ailesi acı haberle yıkıldı. 84 yaşındaki Ak'ın cesedi, kesin ölüm sebebi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kalp hastalığı dışında bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen yaşlı adamın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.