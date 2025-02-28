Muglada vatandayları şaşırtan bir aşk hikayesi ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras ile CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın aşk hikayesi evlelik kararını duyurmalarıyla kamuoyuna yansıdı. Başkan Çiftin, Nisan ayında nikah masasına oturacakları bildirilirken, şahitlerinin ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağı yönünde bilgiler kulislere sızdı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararını kamuoyuna duyurdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit yaptığı açıklamada “Değerli basın mensupları bilgi kirliliğine neden olmamak amacıyla sizlerle bir konu paylaşmak istiyorum. Büyükşehir belediye başkanımız sayın Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız sayın Gonca Köksal almış oldukları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayı içerisinde hayatlarını birleştireceklerdir” ifadelerini kullandı.