Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzzet Ulvi Yönter, "Devlet Bahçeli öldü" iddialarına, "Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"HER MENFİ HABERİN YALAN VE UYDURMA OLDUĞUNU AÇIKÇA İLAN EDİYORUM"

Sosyal medyada yayılan, "Bahçeli öldü. Herkesten saklıyorlar. Ölüm tarihi belli oldu" gibi iddialara açıklık getiren Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı.

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ!

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, Bahçeli’nin vefat ettiğine dair bir paylaşım yaptı. Ancak kısa süre sonra mesajını silerek yeni bir açıklama yayımladı.

NE OLMUŞTU?

MHP, TBMM'deki olağan grup toplantısını 4 Şubat Salı günü iptal etmişti.

Kamuoyu, Bahçeli'nin rahatsızlığını 5 Şubat akşam saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı açıklamayla öğrendi.

Yalçın, grup toplantısının Bahçeli'nin "yakalandığı öksürük rahatsızlığı" nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği belirtildi.

Tedavisi sona eren Bahçeli'nin hastaneden taburcu edildiği açıklandı.