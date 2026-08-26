Adalet Bakanlığı, konkordato başvurularında mahkeme veznesine yatırılacak gider avansına ilişkin yeni tarifeyi yayımladı. Yeni düzenlemeyle tebligat, ilan, bilirkişi ve komiser ücretleri ile iflas giderlerine ilişkin ödenecek tutarlar yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığınca hazırlanan Konkordato Gider Avansı Tarifesi, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, konkordato talebinde bulunanların başvuru sırasında mahkeme veznesine yatırması gereken gider avansının kapsamı ve asgari tutarları yeniden düzenlendi.

Tarifeye göre konkordato gider avansı; tebligat ve posta giderlerinin yanı sıra bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan bedelleri, iflas giderleri ile dosyanın istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki gidiş-dönüş giderlerini kapsayacak.

İFLASA TABİ BORÇLULAR İÇİN 68 BİN 900 LİRA

Başvuru sırasında, bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri ödenecek. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak yedi ilan için asgari 2 bin 600 lira, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalındaki 7 ilan için ise ilgili tarifedeki asgari tutar esas alınacak.

Ayrıca 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti ile bir bilirkişi için belirlenen asgari ücretin üç katı tutarında ödeme yapılacak.

Konkordato komiseri için geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde beş aylık ücret, aylık asgari 3 bin 380 lira üzerinden hesaplanacak. Diğer iş ve işlemler için de 1.690 lira gider avansı ödenecek.

İflasa tabi borçlular açısından bunlara ek olarak 68 bin 900 lira iflas gideri yatırılması gerekecek.

İflasa tabi olmayan borçlular yönünden ise mahkeme, belirlenen gider avansında indirim yapılmasına karar verebilecek.

KULLANILMAYAN TUTAR İADE EDİLECEK

Yargılama sonunda gider avansının kullanılmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinin ardından talep edene iade edilecek. Hesap numarası bildirilmişse ödeme elektronik ortamda yapılacak; hesap numarası bildirilmemişse tutar PTT aracılığıyla adreste ödemeli olarak gönderilecek.

Yargılama sırasında yatırılan avansın yetersiz olduğunun anlaşılması halinde eksik miktar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120'nci maddesi uyarınca tamamlatılacak.

Yeni tarife, 15 Mart 2018'den sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanacak.