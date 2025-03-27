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Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusunu kutlayarak, “Bilecik’te gerçekleştirilen Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda 24 kilogramda şampiyon olan Judo sporcumuz Gülfem Aysima Aydön’ü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Zorlu rakiplerine karşı mücadele eden temsilcimiz, 24 kilogramda şampiyon olmayı başardı. Geleceğin yıldızı Aydön, aldığı bu şampiyonlukla şehrin judo sporunda önemli bir gurur yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, 25 ve 26 Mart tarihlerinde Bilecik’te düzenlenen Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo Sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Bilecik’te gerçekleştirilen Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda 24 kilogramda şampiyon olup şehrin önemli bir gurur yaşattı.