Bilecik Valisi Şefik Aygöl, katıldıkları müsabakalarda başarılara imza atan ilin gururu sporcuları makamında ağırladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında şehrimizi başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörleriyle makamında buluştu.

Büyük başarılara imza atan sporcuları tebrik eden Vali Aygöl, onlara hediyelerini takdim ederek desteklerini dile getirdi.

Sporcuların azmi ve başarılarından gurur duyduklarını belirten Vali Aygöl, “Sizler, Bilecik’in adını spor alanında en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Elde ettiğiniz zaferler, şehrimiz için büyük bir gurur kaynağı. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, sporcular da kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.