Gülben Ergen, önceki akşam Kaya Palazzo Resort Otel’de sahne alarak muhteşem bir konsere imza attı. Şarkıları, enerjisi ve neşeli tavırlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Ergen, yenilenmiş sahne dekoru ile ilk kez dinleyicilerinin karşısına çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Raisa Vanessa imzalı Çiçek desenli, yırtmaçlı şık elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca ara vermeden söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hem göze hem kulağa hitap eden performansıyla büyük alkış toplayan Ergen, “Kıbrıs’ta sizlerle olmak her zaman çok özel” diyerek izleyicilere teşekkür etti.

Konser öncesi erkenden Kıbrıs’a gelen ünlü sanatçı, gününü otelin lüks spa merkezinde masaj ve bakım yaptırarak geçirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gülben Ergen’in yeni sahne düzeni ve enerjik performansı, geceye katılan tüm müzikseverler tarafından uzun süre unutulmayacak bir konser olarak hafızalara kazındı.