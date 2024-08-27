SASKİ, Yenimahalle’de başlattığı güçlü altyapı çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Aralıksız şekilde devam eden çalışmalar kapsamında bölgeye bin 500 metrelik yeni atık su hattı ile bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) güçlü altyapı çalışmalarını şehrin dört bir yanında sürdürüyor. Karasu Yenimahalle’de başlatılan toplam 2 bin 500 metrelik yeni hat çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Bölgenin atık suları bin 500 metrelik kanalizasyon hattı ile güvenle taşınacak.

Turizm potansiyeli her geçen gün yükselen bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları da bin metrelik yeni içme suyu hattı ile çözüme kavuştu.

2 BİN 500 METRELİK HAT GECE GÜNDÜZ SÜREN ÇALIŞMALARLA TAMAMLANDI

Tamamlanan projeyle ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her noktasına altyapı hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Bölgelerin ihtiyaç önceliklerini göz önünde bulundurarak abonelerimizin sorunlarını hızla çözüme kavuşturuyoruz. Karasu Yenimahalle’de ekiplerimiz çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden tamamladı. 2 bin 500 metrelik yeni hat bölge sakinlerine hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

“TALEPLERİMİZ HIZLA ÇÖZÜME KAVUŞTU”

Karasu Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Zafrak, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ın ilçemizi ziyareti esnasında bazı taleplerimizi dile getirdik. Altyapı alanındaki sorunlarımız kısa sürede çözüme kavuştu. Mahallemize bin 500 metre uzunluğunda kanal ve bin metre uzunluğunda içme suyu hattı kazandırıldı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalardan dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına Sayın Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum” dedi.