KOCAELİ (İGFA) - 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü CarolynBertozzi ve K. Barry Sharplessile alan Meldal, Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) düzenlenen 'Nobel Söyleşileri' kapsamında genç araştırmacılar ve öğrencilerle buluşarak bilimsel yolculuğuna dair ilham veren paylaşımlarda bulundu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi, 10 Nisan 2026 tarihinde bilim dünyasının en saygın isimlerinden birini ağırladı. 2022 Nobel Kimya Ödülü sahibi Danimarkalı bilim insanı Prof. Dr. MortenMeldal, moleküllerin hızlı ve güvenilir şekilde bağlanmasını sağlayan bakır katalizli azit-alkinsiklokatılma (CuAAC) reaksiyonunun keşfi ve geliştirilmesine yaptığı katkılar ve bilimsel vizyonunu GTÜ'lü akademisyen ve öğrencilerle paylaştı. GTÜ ve Kimyagerler Derneği iş birliğiyle düzenlenen programa öğrenciler, akademisyenler, Sivil Toplum Temsilcileri , vatandaşlar, protokol ve basın mensuplarının büyük ilgisiyle karşılandı, programı binin üzerinde kişi izledi.

Etkinlik, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Arısan, bu buluşmanın üniversitenin temel bilimler ve kimya alanındaki küresel başarısını taçlandıran, 'hayat boyu hatırlanacak' özel bir gün olduğunu vurguladı. Kimyagerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Atici ise konuşmasında, kimyanın insanlığın geleceğini şekillendiren disiplin olduğunu belirterek; 'Bilim varsa gelecek vardır; kimyaya yapılan yatırım insanlığın geleceğine yapılan yatırımdır' ifadelerini kullandı.

MELDAL: 'KİMYA HER ŞEYDİR'

Konuşmasına Nobel Ödülü'nü kazandığını öğrendiği andaki şaşkınlığını esprili bir dille anlatarak başlayan Prof. Dr. MortenMeldal, 'Kimya her şeydir' diyerek evrendeki tüm süreçlerin moleküler mimariyle işlendiğini vurguladı. Danimarka'daki çocukluk yıllarında ailesinin çiftliğinde yaptığı deneylerin kimyaya olan ilgisini nasıl şekillendirdiğini paylaşan Meldal, yaşamın sınırlı sayıda atomun birleşimiyle oluştuğunu hatırlattı.

1990'larda başlayan kariyer yolculuğunun 2000'li yıllarda klik kimyasının temel taşlarından biri olan CuAAC reaksiyonuna nasıl evrildiğini detaylandıran Meldal, bu yöntemin Alzheimer ve kanser gibi hastalıklara yönelik araştırmalarda önemli uygulama alanları sunduğunu açıkladı. Klik kimyasının molekülleri adeta lego parçaları gibi birleştirme gücüyle ilaç geliştirmeden malzeme bilimine kadar sunduğu sınırsız potansiyeli aktardı.

Gelecek nesillere bilimi sevdirmek için yaratıcılığın önemine dikkat çeken Morten Peter Meldal, kimyanın erken yaşlardan itibaren görselleştirilerek öğretilmesi gerektiğini vurguladı ve moleküllerin Lego parçaları gibi birleştirilebildiği 'Molego' yaklaşımına da değindi. Başarının yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmadığını, empati ve güçlü iletişim becerileriyle tamamlandığını ifade eden Meldal, gençlere hitaben geleceğin bilimsel mükemmeliyetini temsil ettiklerini belirtti.

NOBEL ÖDÜLÜ VE BİLİM İLETİŞİMİ

Prof. Dr. Elif Damla Arısan ile bilim iletişimi üzerine sohbet eden Meldal, katılımcıların sorularını yanıtladı. Nobel Ödülü'nün akademi ile toplum arasında güçlü bir köprü kurduğunu ve bilimi daha geniş kitlelerle paylaşma imkânı sağladığını belirtti. Küresel ısınma ve sürdürülebilirlik sorunlarının çözümünde kimyanın kritik rol oynayacağını hatırlatan Meldal, gençlere 'doğru olanı yapmanın' önemini vurguladı.

GTÜ'de harika bir ortamla karşılaştığını ifade eden Prof. Meldal, 'Çok güzel, çok yeşil ama aynı zamanda çok aktif bir üniversite. Burada bilime yönelik harika bir ruh ve müthiş bir kapasite var. Özellikle öğrencilerin araştırmaya merakını geliştirmek için mükemmel bir altyapı var.' şeklinde konuştu.

Programın sonunda GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, katılımlarından dolayı Prof. Meldal'a GTÜ Logolu özel tasarım plaket takdim etti. Fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Kongre merkezinde düzenlenen programın ardından Prof. Meldal, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü'nde lisans/lisans üstü öğrencilerle ve genç araştırmacılarla daha özel bir bilim söyleşisinde bir araya geldi. Bu buluşma, GTÜ'nün uluslararası bilim insanlarını öğrencilerle buluşturma vizyonunun önemli bir yansıması oldu.