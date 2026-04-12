Antalya Büyükşehir Belediyesi, Parkinson hastalarına yönelik desteğini düzenlediği eğitim programıyla sürdürdü. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) gerçekleştirilen eğitime, merkezde kurslara katılan Parkinson hastaları katıldı.
ASFİM bünyesinde yürütülen egzersiz kurslarıyla hastaları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, bu özel günde düzenlenen eğitimle desteğini pekiştirdi.
FAYDALI EĞİTİM PROGRAMI
Doktor Feride Ekimler Şahin Süslü tarafından verilen eğitimde, hastalar ve yakınları hastalık hakkında bilgilendirilirken, faydalı egzersizler ve günlük yaşamı kolaylaştıracak yöntemler anlatıldı.
Eğitimin ardından ise faydalı egzersiz programları uygulamalı olarak gösterildi.
Dr. Feride Ekimler Süslü, 'Parkinson hastalığı genellikle 65 yaş üstü bireylerin yaklaşık yüzde 1'inde görülüyor. Hastalık; yürüme bozuklukları, hareketlerde yavaşlama ve günlük aktivitelerde kısıtlılık gibi sorunlara yol açabiliyor.
Uygulanan tedavilerin yanı sıra egzersizlerle hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz' şeklinde konuştu.