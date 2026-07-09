Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5'e yükseldi. İthalat beklenti endeksi ise 2,2 puan gerileyerek 102,7 seviyesinde gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, ihracatçıların beklentileri güçlenirken, ithalat beklentisinde ise önceki çeyreğe göre gerileme görüldü.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, ikinci çeyrekteki 99,1 seviyesinden 101,5'e yükselerek bir önceki çeyreğe göre 2,4 puanlık artış kaydetti. Ancak endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 puan geriledi.

Bakanlık değerlendirmesine göre, endeksin yükselmesinde gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentileri, ihracat siparişi beklentileri ve son üç aya ait ihracat sipariş düzeyindeki artış etkili oldu. Buna karşın mevcut kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı yönlü etkileyen unsur olarak öne çıktı.

İTHALAT BEKLENTİSİ GERİLEDİ

2026 yılının üçüncü çeyreğinde İthalat Beklenti Endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan azalarak 102,7 seviyesine indi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12,1 puanlık düşüş gösterdi. İthalat beklenti endeksindeki gerilemede, gelecek üç aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ile mevcut kayıtlı ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmelerdeki azalış etkili oldu. Buna karşılık gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentileri ve son üç aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde destekledi.

Ticaret Bakanlığı, ihracat beklenti endeksinin 100 puanın üzerinde gerçekleşmesinin, ihracata yönelik iyimser beklentilerin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. Endekslerdeki değişim, dış ticaret aktörlerinin önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini yansıtan önemli göstergeler arasında yer alıyor.