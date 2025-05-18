Bursa Büyükşehir Belediyesi, başarıya giden yolda gençlerin motivasyonunu artırmak ve doğru çalışma yöntemlerini göstermek amacıyla Gri Koç olarak bilinen Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun katılımıyla ‘Sınav Kazandıran Taktikler’ semineri düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sınav stresini azaltmak, etkili taktikler öğrenmek ve motivasyon kazanmak isteyen öğrenciler ile Eğitimci ve Yazar Gökhan Müftüoğlu’nu buluşturdu . Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve belediye yöneticileri de katılırken sınav heyecanı yaşayan gençler ise yoğun ilgi gösterdi. Kendine has üslubuyla sınav sürecine ışık tutacak taktikleri gençlerle paylaşan Gökhan Müftüoğlu, sınav kaygısını yönetme, zamanı verimli kullanma, etkili ders çalışma yöntemleri ve motivasyon artırıcı öneriler gibi birçok konuda yol gösterici bilgiler aktardı. Deneyimlerinden yola çıkarak pratik tavsiyelerde bulunan Gri Koç Müftüoğlu, doğru teknikle çalışan herkesin başarılı olabileceğini anlatarak gençlere moral verdi.

Söyleşinin ardından Müftüoğlu’nu tebrik etmek için sahneye çıkan Başkanvekili Saldız, başarı dolu bir geleceğin en önemli anahtarının doğru yöntemlerle çalışmak olduğunu vurguladı. Sınav sürecine dair etkili taktikler öğrenmek ve motive olmak amacıyla çok kıymetli bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirten Saldız, ‘’Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’in önderliğinde gençlerimizin yanında olmaya, hayallerine giden yolda onlara destek vermeye devam edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

Program, Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız’ın Gri Koç Gökhan Müftüoğlu’na hediye takdim etmesi ile son buldu.