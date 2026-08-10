Maltepe Belediyesi Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi, bağımlılıkla mücadele kapsamında birey ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra koruyucu ve önleyici çalışmalar da yürütüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi (SEDEM), bağımlılıkla mücadele kapsamında birey ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra koruyucu ve önleyici çalışmalar da yürütüyor.

Madde, alkol, kumar ve ekran bağımlılığı alanlarında destek sunan SEDEM'de, bağımlılıkla mücadelede yalnızca bağımlılık yaşayan bireyin değil, ailenin de sürecin bir parçası olması önemseniyor. Bu kapsamda psikologlar tarafından gerçekleştirilen bireysel görüşmelerde bağımlılığın altında yatan nedenler, tetikleyiciler ve kişinin baş etme becerileri ele alınıyor.

Ailelere yönelik çalışmalarda ise sosyal çalışmacılar tarafından aile içi iletişim, sınır koyma ve bağımlılık sürecinde bireye sağlıklı şekilde destek olma konularında görüşmeler gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla bireyin bağımlılık davranışını fark etmesi, değişim motivasyonunu güçlendirmesi ve daha sağlıklı baş etme yöntemleri geliştirmesi hedefleniyor.

BAĞIMLILIK OLUŞMADAN ÖNCE FARKINDALIK

SEDEM'in bağımlılıkla mücadele çalışmaları danışmanlık hizmetleriyle sınırlı kalmıyor. Tedavi ve danışmanlık süreçlerinin yanı sıra koruyucu ve önleyici çalışmaların da birlikte yürütülmesi gerektiği anlayışıyla hareket eden merkez, çocuklar, gençler, aileler ve toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık seminerleri, eğitimler ve atölyeler düzenliyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla bağımlılık oluşmadan önce farkındalık geliştirilmesi, bireylerin ve ailelerin koruyucu becerilerinin güçlendirilmesi ve toplumda bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

SEDEM, birey ve ailelerin yanında olarak bağımlılıkla mücadelede danışmanlık, farkındalık, eğitim ve koruyucu-önleyici çalışmalarını sürdürüyor.