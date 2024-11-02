Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenen ilk etkinlik, Grimm kardeşlerin dünyaca ünlü masalı Hansel ile Gretel’in tiyatro oyunu oldu.BURSA (İGFA) -Daha önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sahnelenen oyun artık her Cumartesi ve Pazar günü Osmangazi Gösteri Merkezi’nde perde açacak.



Kentin tam merkezinde bulunan Osmangazi Meydanı’nda yer alan Osmangazi Gösteri Merkezi, Grimm kardeşlerin dünyaca ünlü masalı Hansel ile Gretel’in tiyatro oyunu ile kapılarını sanatseverlere açtı. Çocuklara tiyatro izleme alışkanlığı kazandırma amacıyla hayata geçirilen Osmangazi Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, küçük tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi. Funda Güler’in hem yönettiği hem de oynadığı tek kişilik oyun, çocukların büyük ilgisini topladı.

Grimm kardeşlerin aynı adlı masalından uyarlanan çocuk oyununda, zengin olmak için yanlış yola sapan yetişkinler ile düştükleri zor durumdan kurtulmaya çalışan çocukların hikayesi komik bir dille anlatıldı.

Daha önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sahnelenen oyun, artık her Cumartesi ve Pazar günü Osmangazi Gösteri Merkezi’nde küçük tiyatro severler ile buluşacak.