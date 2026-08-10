Kocaeli İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi Dalyan Sokak'ta 400 metre uzunluğunda beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, kent genelindeki üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tüysüzler Mahallesi Dalyan Sokak'ta beton kaldırım çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında 400 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde, toplam 800 metrekarelik beton kaldırım imal edildi. Çalışmalarda 120 metreküp beton ve 2,5 ton çesan kullanıldı.

Tamamlanan çalışma ile Dalyan Sokak'taki yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi sağlandı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde üstyapı ve yaya ulaşımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.