Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup sosyal medya hesabından paylaşıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alınmasının ardından Bursalılara seslendiği bir mektup yayımladı.

Bozbey, mektubunda Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde 20 yıl boyunca kente hizmet etmenin onurunu yaşadığını, 31 Mart 2024'te ise Bursalıların desteğiyle tüm Bursa'ya hizmet etmek için seçildiğini hatırlattı.

Başkan Bozbey, 'O günden itibaren Bursa'nın yıllardır birikmiş sorunlarını çözmek için 15 bin çalışma arkadaşımız ile gece gündüz çalışmaya başladık ve devam ediyoruz' diyerek kent için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Mektubunda, Bursa'yı 'Örnek ve Lider' bir şehir yapma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Bozbey, kendi dürüstlük anlayışına dikkat çekerek, 'Benim, ailemin ve arkadaşlarımın verilemeyecek hesabı yoktur. Bizler sadece bu kente ne veririz diye düşünenlerden ve onun için çalışanlardanız' ifadelerini kullandı.

'SİZLERİN BOZBEY'İ OLARAK DİYORUM Kİ...'

Mektup, Başkan Bozbey'in Bursalılara sevgilerini ileterek, 'Kısa zamanda yine sizlerin 'Bozbey'i' olarak Bursamıza ve Bursalılara yakışan hizmetleri hep beraber vereceğiz' sözleriyle son buldu.