Google Haritalar, 20. yılını kutlarken, dünya çapında en çok incelenen lokasyonları içeren özel listeler hazırladı. Tarihi simgelerden doğal güzelliklere, turistik cazibe merkezlerinden müzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu listeler, kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği, ziyaret etmeyi hayal ettiği veya keşfetmek içindetaylarını incelediği yerleri bir araya getiriyor.

Google Haritalar, 20 yıldır kullanıcıların A noktasından B noktasına mümkün olan en kolay şekilde ulaşmalarına, yeni yerler keşfetmelerine ve farklı deneyimler elde edebilmelerine yardımcı oluyor. Google Haritalar, 20 yıldır sadece bir harita olarak kullanılmıyor, aynı zamanda dünyayı keşfetme şeklimizi değiştiren de bir platform haline geldi. Bugün, her ay 2 milyardan fazla kişi Google Haritalar’ı yol tarifi almak, yeni mekanlar keşfetmek, güncel bilgiler edinmek ve deneyimlerini paylaşmak için kullanıyor. Her yıl 500 milyondan fazla kişi Google Haritalar’a yorum, fotoğraf ve puanlama gibi katkılar sağlıyor.

Google Haritalar’ın 20. yılına özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listeleri, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların en çok incelediği yerleri bir araya getirerek, şehirlerin simge noktalarından doğal güzelliklere, tarihi mirastan popüler müzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan özel bir keşif rehberi sunuyor. Google’ın her yıl büyük ilgi gören "Yılın Arama Trendleri" listesi gibi, bu liste de insanların en çok merak ettiği ve keşfetmek için incelediği yerleri öne çıkarıyor. Türkiye listelerinde de 15 şehirden toplam 60 farklı lokasyon en çok incelenenler arasına girerken; İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi şehirler, tarihi, kültürel ve doğal alanlarıyla listede en fazla yer bulan şehirler oldu.

Google Haritalar: 20 yılın çarpıcı verileri

Google Haritalar, 20 yıldır yalnızca keşfetmeyi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda her gün milyonlarca insanın seyahat planlamasına yardımcı oluyor. İşte birkaç etkileyici veri:

2024’te Google Haritalar, kullanıcılarına toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi sundu. Bu, dünyanın güneş etrafında 1000 kez dönmesine eşdeğer.

Google Haritalar’da 250 milyon işletme ve mekan listelenmiş durumda. Hepsini ziyaret etmek saat başı bir mekana uğrayarak 28.500 yıl sürer.

500 milyon kişi her yıl Google Haritalar’a katkıda bulunuyor. Bu kadar kağıdı üst üste dizdiğinizde, yüksekliği tam 50 km’ye ulaşır.Google Haritalar her gün 100 milyon kez güncelleniyor. Bu cümleyi okurken bile haritada 10.000 yeni değişiklik yapıldı.

Türkiye’nin en çok incelenen mekanları: Keşfetmeye doyamadığımız yerler

2024 yılında Google Haritalar’da Türkiye’nin en çok incelenen mekanları, tarih, doğa, kültür ve şehir hayatının iç içe geçtiği noktalar oldu. En çok incelenen 20 lokasyon, “Ziyaret Edilecek Yerler”, “Parklar” ve “Müzeler” olmak üzere üç ana kategoride derlendi. Bu liste, Türkiye’de hem turistlerin hem de yerli keşif meraklılarının Google Haritalar’ı nasıl kullandığını gösteren önemli bir rehber niteliğinde.

“Gezilecek Yerler” kategorisinde listenin başında, Galata Kulesi, Anıtkabir, Yerebatan Sarnıcı, Pamukkale Travertenleri, Side Antik Kenti ve Efes Antik Kenti gibi simge yapılar yer aldı. “Parklar” kategorisinde ise doğaseverlerin en çok merak ettiği noktalar arasında Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Güvenpark ve Saklıkent Milli Parkı öne çıktı. Tarihi ve kültürel mirası keşfetmek isteyenlerin ilgisini çeken “Müzeler” kategorisinde ise Topkapı Sarayı, Mevlana Müzesi, Miniatürk, Göbeklitepe, Rahmi Koç Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri en çok incelenenler arasında yer aldı.

En Çok İncelenen Ziyaret Edilecek Yerler

Galata Kulesi, İstanbul Anıtkabir, Ankara Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Pamukkale Travertenleri, Denizli Taksim Meydanı, İstanbul Manavgat Şelalesi, Antalya Side Antik Kenti, Antalya Apollon Tapınağı, Antalya Koza Han, Bursa Düden Şelaleleri, Antalya Pierre Loti Tepesi, İstanbul Efes Antik Kenti, İzmir Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale Kemeraltı Çarşısı, İzmir İzmir Tarihi Asansör, İzmir İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa Beyazıt Meydanı, İstanbul Eski Foça Sahili, İzmir Damlataş Mağarası, Antalya Tophane Saat Kulesi, Bursa

En Çok İncelenen Parklar

Gülhane Parkı, İstanbul İBB Emirgan Korusu, İstanbul Güvenpark, Ankara Saklıkent Milli Parkı, Antalya Yıldız Parkı, İstanbul Trabzon Meydan Parkı, Trabzon Aşağı Düden Şelalesi, Antalya Gençlik Parkı, Ankara İzmir Kordon Alsancak, İzmir Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya Uludağ Milli Parkı, Bursa Kuğulu Park, Ankara Bahçeşehir Göleti, İstanbul Caddebostan Sahili, İstanbul Kültürpark, İzmir Karaalioğlu Parkı, Antalya Kültür Parkı, Bursa Maltepe Sahil Parkları, İstanbul Kyoto Japon Parkı, Konya Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul

En Çok İncelenen Müzeler

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Mevlana Müzesi, Konya Miniatürk, İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul Göbeklitepe, Şanlıurfa Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir Beylerbeyi Sarayı, İstanbul Harbiye Şelalesi, Hatay Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara Atatürk Köşkü, Trabzon Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli Bandırma Vapuru, Samsun

Listeler nasıl oluşturuluyor?

Google Haritalar’ın 20. yılına özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listesi, dünya çapında en çok hangi lokasyonların merak edildiğini ortaya çıkartıyor. Liste oluşturulurken Google Haritalar’da en fazla yoruma sahip (4.0 yıldız ve üzeri) olan mekanlar dikkate alındı. Bunun sonucunda da ortaya çıkan listeler, hem dünya çapında hem de ülkesel bazda 2024 yılında en çok incelenen lokasyonları özetler nitelikte oluyor.