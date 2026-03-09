Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer, Tarsuslularla iftar sofrasında buluştu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında binlerce Tarsuslu aynı sofrada lokmalarını paylaşarak iftarını açtı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı iftar programında, her kesimden binlerce vatandaş bir araya geldi.

Tarsus Kırklarsırtı Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilen programa; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile binlerce vatandaş katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Tarsus Öğretmenler Şubesi öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Seçer'e Tarsuslular yoğun ilgi gösterdi.

Tarsuslular, iftar öncesi Aşuk ile Maşuk, Hacivat ile Karagöz ve Katip-Katibe oyunu, meddah ve kanto gösterisi gibi geleneksel sahne performansları ile geçmiş Ramazanların ruhunu yeniden hissetti.

İftarın açılmasının ardından Hasan Tekerlek ve semazen ekibi sahne alarak katılımcılara Ramazan'ın maneviyatını yaşattı.

BAŞKAN SEÇER: 'TARSUSLULARLA GURUR DUYUYORUM, İYİ Kİ VARSINIZ'

Konuşmasına; 'Hayırlı Ramazanlar' dilekleri ile başlayan Başkan Seçer, Tarsuslularla aynı iftar sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Tarsus'ta doğan, büyüyen ve doyan bir insan olarak hemşehrileri ile gurur duyduğunu dile getiren Seçer, 'Tarsus'ta olmanın, hemşeriniz olarak keyfi bambaşka. Sizlere sevgimiz ayrı. Tarsuslularla gurur duyuyorum, iyi ki varsınız' dedi.