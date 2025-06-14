Nilüfer Belediyesi’nin öncülüğünde, Bursa'nın tarihi ve doğal mirası Gölyazı’nın geleceğini sürdürülebilir bir vizyonla şekillendirmek amacıyla “Gölyazı Çalıştayı” düzenlendi. İki gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Nihai hedefimiz, kalıcı ve katılımcı çözümlerle Gölyazı'nın değerlerini koruyarak geleceğe taşımaktır” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, TMMOB’a bağlı akademik odalar, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Gölyazı Çalıştayı geniş katılımla başladı.

Bursa’nın tarihi yerleşimlerinden Gölyazı’nın geleceğini konuşmak ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yol haritası oluşturmak amacıyla düzenlenen “Gölyazı Çalıştayı”nın ilk günü Gölyazı Kültürevi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sinan Nergiz ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, Mustafakemalpaşa Başkan Vekili Ersin Ekici, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan, Gölyazı Mahalle Muhtarı Mustafa Cihanoğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclisi Üyeleri ile akademik odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Gölyazı halkı katıldı.

“ULUSLARARASI ÖLÇEKTE KORUNMASI GEREKEN BİR MİRAS”

Çalıştayı, Gölyazı Mahallesi, Uluabat Gölü ve Uluabat Havzası'nın çok yönlü değerlendirmesi amacıyla düzenlediklerini kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, söz konusu bölgenin nitelikleri bakımından ulusal ve uluslararası ölçekte korunması ve önemli bir miras alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gölyazı’nın Roma döneminden bu yana özgün ekosistemi ve yerel yaşam biçimleriyle çok katmanlı bir yerleşim karakterine sahip olduğuna değinen Başkan Şadi Özdemir, “1998 yılında Ramsar alanı ilan edilen ve aynı zamanda 1. derece doğal sit alanı statüsüne sahip olan göl, uluslararası ölçekte korunması gereken nadir sulak alanlardan biridir. Uluabat Gölü, bölge halkımız için tarım, balıkçılık ve turizm faaliyetleriyle hem ekonomik hem de kültürel bir yaşam kaynağıdır” dedi.

Gölün su seviyesinin azalması, kirlilik yükünün artması ve sazlık habitatların tahribi gibi çevresel tehditlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Biz bu gerçekleri yok saymadan, günü kurtaran değil; kalıcı ve katılımcı çözümlerle bu kıymetli alanı korumayı amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz, Gölyazı'nın doğal ve kültürel değerlerini korurken, bu değerleri yerel kalkınmanın ve yaşam kalitesinin bir parçası haline getiren, uzun vadeli, gerçekçi ve sürdürülebilir bir strateji oluşturmaktır” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, çalıştayın amacını ve hedeflerini şu sözlerle açıkladı: “Burada dört ana hedefimiz var. Bunlar; kültürel ve arkeolojik mirasın korunması, ekolojik dengenin korunması ve sulak alan yönetimi, kırsal kalkınma, tarım ve kooperatifçilik ile sürdürülebilir turizm ve mekansal planlama. Biz bu çalıştayı, uzun vadeli, çok aktörlü ve yerel yönetim odaklı bir yönetişim modeli olarak ele alıyoruz. Kurumsal kapasitemizi, bilimsel çevrelerle ve sivil toplumla iş birliği içinde sahaya taşıyarak; uygulanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz.”

“MEDENİYETLERİN İZİNİ TAŞIYAN BENZERSİZ BİR YER”

Gölyazı’nın Roma’dan Osmanlı’ya, Hristiyanlık’tan İslam'a kadar birçok medeniyetin izini taşıyan benzersiz bir yer olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sinan Nergiz de, “Gölyazı, sadece gezilecek değil, hissedilecek ve korunacak bir yer. Biz, Gölyazı'yı turizm merkezi olmasının ötesinde korunması ve yaşatılması gereken bir değer olarak görüyoruz. Hikayeleri, gelenekleri ve insanları ile Gölyazı'yı geleceğe taşımalıyız” ifadelerini kullandı.

Gölyazı'nın uluslararası öneme sahip Uluabat Gölü'nün kalbinde yerel alan doğal bir miras olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da, buranın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Uluabat Gölü'nün ekolojik dengenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Karabatı, “Amacımız, Uluabat Gölü ve çevresinin kültürel kimliğini koruyarak sürdürülebilir turizm politikaları geliştirmek, göl çevresindeki yaşam kalitesini artırmak ve doğal yaşamı tehdit eden unsurlara karşı önleyici stratejiler ortaya koymak” dedi.

UZMANLARDAN BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU

Gölyazı’nın Nilüfer'in binlerce yıllık yerleşim geçmişine sahip olduğunu gösteren en önemli örneklerden biri olduğunu ifade eden Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Murat İlkme, son 20 yıldır bölgede yaşanan plansız kentleşmeye dikkat çekti.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek de Gölyazı’nın ekosistemi, doğal güzellikleri ve yerel yaşamıyla özel bir bölge olduğuna değinerek, bu potansiyelin ortaya çıkması için tüm aktörlerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu ise Nilüfer’in zengin tarihi mirasına dikkat çekti. Kırayoğlu, Nilüfer'i Türkiye'nin en bereketli, en zengin kırsal yaşamının sürdüğü bir tarım kenti olarak tanımladı ve bu alana destek verilmesi gerektiğini söyledi.

TARİHİ ALANLAR İNCELENDİ

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar Gölyazı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etti. Bölgenin tarihsel ve kültürel mirasını incelemek için ilk olarak Apollonia Nekropolü olarak bilinen kazı alanını gezen heyet, sonrasında antik tiyatro alanında incelemelerde bulundu.

GÖLYAZI’YA AKADEMİK BAKIŞ

Programın ikinci yarısı panel ile devam etti. ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu ve Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Mustafa Yılmaz'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nurhayat Dalkıran ve Prof. Dr. Derya Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aliye Emel Göksu, BUÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Gölyazı ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Uzmanlar, Gölyazı'nın biyolojik çeşitliliğini ve bunları tehdit eden faktörleri, bölgenin çevre ve imar planını, bölgede yapılan arkeolojik çalışmaları, tarım ve kırsal kalkınmayı, somut ve somut olmayan mirası konuştular.

Panelin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmacılara günün anısına plaket verdi.

Çalıştayın ilk günü soru-cevap kısmı ile tamamlandı.