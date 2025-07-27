Gölcük Belediyesi yaptığı yeni düzenleme ile haftada 3 gün kapalı olan Yarhisar Müze Gemisi’nin ziyaret günlerini 6 güne çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Geçen yıl tamamen yenilenen Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi’nin ziyaret günlerinde düzenlemeye gidildi. Daha önce haftanın 3 günü ziyarete kapalı olan gemi, yapılan yeni düzenleme ile 6 gün ziyarete açık kalacak.

Sadece pazartesi günleri kapalı kalacak olan Yarhisar Müze Gemisi, 09.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

KARAYA İLK YERLEŞTİRİLEN SAVAŞ GEMİSİ MÜZESİ

Türk Donanması’nda 40 yıl "Keşif-Karakol Gemisi" olarak görev yapmasının ardından 2005 yılında hizmet dışı kalan T.C.G.Yarhisar, 27 Ekim 2006 tarihinden itibaren Kavaklı Sahili’nde müze gemi olarak hizmet veriyor. Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Donanma Komutanlığının ortak çalışmalarıyla; TCG Yarhisar, 2006 yılında, bir müze gemisi olarak hizmet vermeye başlayarak, Türkiye'nin ilk karaya yerleştirilmiş su üstü savaş gemisi müzesi unvanını aldı.

GAZİ GEMİ MÜZESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekat’ının Ege safhasına da katılmış gazi gemi olan Yarhisar, müze olarak sürdürdüğü ikinci görevinin 19. yılında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müze gemiyi ziyaret etmek isteyen yetişkinler 5 TL, öğrenciler ise 3 TL giriş ücreti ile gemiyi gezebilecekler.