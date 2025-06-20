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Saraylı İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne törenine; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende öğrenciler karnelerini; Başkan Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert’in elinden aldılar.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eğitim-öğretim yılı sonunda yaz tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda; ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören binlerce öğrenci, karne heyecanı yaşadı.