ÇORUM (İGFA) - Çorum'da coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin korunması ve geleneksel üretim standartlarının sürdürülmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Çorum Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurular sonucunda tescillenen ürünlerin satışını yapan işletmeler mercek altına alındı.

Çorum Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi temsilcilerinden oluşan denetim komisyonu tarafından yürütülen kontrollerde, üretim süreçlerinin belirlenen kriterlere uygunluğu kontrol edilirken; standartlara uygun üretim yapan işletmelere, geleneksel usullerle üretim yapıldığını belirten coğrafi işaret etiketi yapıştırıldı.

Denetimlerin ilk aşamasında Çorum Baklavası, Çorum Simidi, Çorum Su Böreği ve Çorum Şekerlemesi gibi şehrin öne çıkan coğrafi işaretli ürünleri ele alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu ürünlerin geleneksel usullere ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nda kayıtlı tariflere uygun şekilde üretildiği tespit edildi.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetimlerin ilerleyen süreçte diğer coğrafi işaretli ürünleri de kapsayacak şekilde genişletileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Çorum'un bugüne kadar toplam 31 ürün için coğrafi işaret tescili aldığı hatırlatılarak, bu değerlerin korunmasının hem kültürel mirasın yaşatılması hem de yerel ekonominin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.