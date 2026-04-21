Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen okullar arası 11. Geleneksel Satranç Turnuvası, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Şirinköy Kültür Merkezi'nde yapılacak.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük'te her yıl büyük ilgi gören ve artık gelenekselleşen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nın 11.'si için geri sayım başladı. Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuva, ilçenin dört bir yanından hamleleri ile mücadele edecek öğrencileri bir araya getirecek.

Turnuva kapsamında ilkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler üç farklı ana kategoride şampiyonluk için hamle yapacak. Birinci kategoride ilkokul seviyesindeki minikler, ikinci kategoride ortaokul öğrencileri ve üçüncü kategoride ise lise düzeyi gençler yeteneklerini sergileyecek.

Genç sporcuların yoğun katılım göstermesi beklenen turnuva için kayıt süreci dijital platformlar üzerinden yürütülüyor. Turnuvaya katılmak isteyen öğrenciler, 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

ŞAMPİYONLAR ŞİRİNKÖY'DE BELLİ OLACAK

Gölcük'ün dört bir yanından gelecek olan genç ustaların mücadelesine Şirinköy Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. 12-13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan turnuva takviminin ardından, kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerine kavuşacak.