Antalya Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Yeşilçam Doğa Yürüyüşü' ile kentte öğrenim gören yabancı öğrencileri ve doğaseverleri bir araya getirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın alternatif turizm potansiyelini vurgulamak ve kentteki turizm bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası'nı özel bir etkinlik düzenledi.

Konyaaltı'nın Çakırlar mevkiinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı.

TODOSK REHBERLİĞİNDE GÜVENLİ VE KEYİFLİ ROTA

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) profesyonel rehberlerinin öncülüğünde yapılan yürüyüşte doğaseverler, Yeşilçam Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Yolu'nun en keyifli parkurlarını adımladı.

Etkinlik, Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kentin doğal ve kültürel değerlerini yerinde tanımasına olanak sağlarken vatandaşların da kaynaşarak keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

HER BİRİ GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİSİ

Yürüyüşte yer alan Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Selma Gençel, Antalya'nın yalnızca deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını; eşsiz doğal güzellikleri, florası, faunası, endemik bitkileri ve ormanlarının da öne çıktığını vurguladı.

Gençel, etkinliğe katılan yabancı öğrencilerin bu doğal güzellikleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak Antalya'nın tanıtımına katkı sunmalarının önemini ve ülkelerine döndüklerinde kentin misafirperverliğini tüm dünyaya anlatacak birer 'gönüllü turizm elçisi' olduklarının altını çizdi.