Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde bulunan Veysel Karani Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik 'Başarıda Arkadaş Seçimi' konulu konferans düzenlendi.

BATMAN (İGFA) - Siirt'in Baykan ilçesinde Veysel Karani Ortaokulu öğrencilerine hitap eden etkinliğe, 'Başarıya Götüren Arkadaş' kitabının yazarı Metin Özmen konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta; arkadaş seçiminin bireysel başarı üzerindeki etkisi, yanlış arkadaşlıkların doğurabileceği olumsuz sonuçlar, sosyal medya üzerinden kurulan ilişkiler ve iyi bir arkadaşta bulunması gereken özellikler ele alındı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, yazar Özmen tecrübelerini paylaşarak gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Okul yöneticileri etkinliğin oldukça verimli geçtiğini belirterek katkılarından dolayı Özmen'e teşekkür etti.

Program, yazarın öğrenciler için kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.