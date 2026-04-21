Eskişehir Hayvanat Bahçesi uluslararası arenadaki güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Türkiye'yi temsilen geçtiğimiz yıl Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) Yürütme Kurulu'na seçilen kurum, bu yıl da aynı göreve yeniden layık görülerek önemli bir başarıya imza attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - EAZA üyesi olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, bu yeni dönemde de Türkiye'deki EAZA üyesi hayvanat bahçeleri ve akvaryumları adına EAZA Konseyi'nde temsil yetkisini sürdürecek.

Böylece kurum, hem Türkiye'yi hem de Eskişehir'i uluslararası platformda temsil etmeye devam edecek.

11-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştirilen 2026 EAZA Direktörler Toplantısı kapsamında alınan kararla, Eskişehir Hayvanat Bahçesi bir kez daha EAZA Yürütme Kurulu'nda görev alma hakkı kazandı.

Bu gelişme, kurumun uluslararası alandaki saygınlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı İbrahim Atak, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2028 yılına kadar Türkiye'yi temsil edecek olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Atak, desteklerinden dolayı İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Bursa Hayvanat Bahçesi'ne ve ev sahipliği için Beekse Bergen Zoo yetkililerine teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca yaban hayatının korunması, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik zenginliği ve iklim krizinin oluşturduğu riskler de ele alındı. Katılımcılar, ziyaretçilerle daha güçlü etkileşim kurarak bu konularda farkındalığı artırmaya yönelik projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.