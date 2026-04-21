İstanbul Maltepe'de bahar temizliği seferberliği mahalle mahalle ilerliyor. İlçe genelinde sürdürülen kapsamlı çalışmaların son durağı Küçükyalı oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Bahar temizliğine tüm hızıyla devam eden Maltepe Belediyesi, Küçükyalı Mahallesi'nde temizli çalışmalarına devam etti. Belediye ekipleri, bölgedeki çevre düzenini iyileştirmek ve halk sağlığını korumak amacıyla yoğun bir mesai yürüttü.

Uygulama kapsamında ilk olarak cadde ve sokaklar modern süpürme araçlarıyla ayrıntılı şekilde temizlendi. Ardından sahaya çıkan ekipler, biriken atıkları toplayarak alanı arındırdı. Bu süreci destekleyen yıkama araçları ise yüksek basınçlı su kullanarak yol ve kaldırımları derinlemesine temizledi. Yapılan işlemlerle mahalle genelinde gözle görülür bir ferahlama sağlandı.

Çalışmalar sırasında tespit edilen eski mobilyalar, molozlar ve hacimli atıklar da toplanarak uygun bertaraf alanlarına sevk edildi. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçildi hem de mahalledeki düzensiz görüntü ortadan kaldırıldı. Yetkililer, temizlik hizmetlerinin belirli bir program dahilinde ilçenin tüm mahallelerinde aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayarak, ekiplerin günün her saati sahada olmaya devam edeceğini ifade etti.