Sapanca Kırkpınar'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek olan PSB Anatolia Fuarı'nın tanıtım programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Yalnızca üretmek de yetmez. Ürettiğimizi tanıtmak ve pazarlamak zorundayız. Sakarya'yı önce ulusal, ardından küresel ölçekte daha güçlü şekilde tanıtmaya devam ediyoruz' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ormanpark'ta düzenlenen ve bu yıl 9'uncusu gerçekleşecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Tanıtım toplantısında ayrıca SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Sakarya Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Pir, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bekir Uztürk, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, BİK Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, KGK Dijital Medya Meclis Başkanı Güven Hasbaş, DİJİMED Başkanı Ersin İbil, SİYAD Başkanı Hüseyin Pınarlı, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, Fuar Proje Sorumlusu Sude Bayrak yer aldı.

Fuarın üreticinin emeğini ve Sapanca Gölü'nün eşsiz güzelliğini dünyaya tanıtmak noktasında büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, Sakarya'yı önce ulusal ve ardından küresel ölçekte tanıtmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

'ÜRETMEK YETMEZ, ÜRETTİĞİMİZİ TANITMAK ZORUNDAYIZ'

Başkan Alemdar, 'Tüketen değil, üreten bir şehir olmak zorundayız. Çünkü biz üretmezsek başkalarına muhtaç oluruz. Ancak yalnızca üretmek de yetmez. Ürettiğimizi tanıtmak ve pazarlamak zorundayız. Her geçen gün altyapısıyla, üstyapısıyla gelişen ve değişen Sakarya'yı önce ulusal, ardından küresel ölçekte daha güçlü şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Bu fuarın güzelliği de ziyaretçilerimize Sapanca Gölü'nün eşsiz güzelliğini gösterecek olmasıdır. 6 kilometresi tamamlanmak üzere olan Sapanca Park'ın sahil yolunda yürürken fuar alanını da görebileceksiniz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyoruz' dedi.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, 'Sakarya olarak uzun yıllardır üretim anlamında bu sektörün önemli merkezlerinden biriyiz. İnşallah bu yıl da fuarımızın çok verimli ve başarılı geçeceğine inanıyoruz. PSB Anatolia, uluslararası anlamda da şehrimiz ve sektörümüz için büyük önem taşıyor. Fuara katkı sunan ve katılım sağlayacak herkese teşekkür ediyor, açılışta da hep birlikte olmayı temenni ediyorum.'

'BU YIL 25-26 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAMAYI BEKLİYORUZ'

Fuar Proje Sorumlusu Sude Bayrak ise, 'Türkiye'nin en büyük açık hava fuarlarından biri olan PSB Anatolia'da bu yıl 25 bin ziyaretçi ağırlamayı bekliyoruz. Dört gün sürecek fuarımızı birçok şirket, kurum ve sektör temsilcisi ziyaret edecek. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen ürünlerin tanıtımını ve pazarlamasını gerçekleştiriyoruz. Dünyada yalnızca üç yerde gerçekleştirilen özel bir konsepte sahibiz. Fuarımıza ve sektörümüze verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum' dedi.

Bu yıl 9'ncusu düzenlenecek olan PSB Anatolia 9-12 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak ve 25 bin misafirini ağırlayacak. 25 ülkeden 150 firma bahçe sanatları, peyzaj ve süs bitkisi alanında konsept ürünlerini görücüye çıkaracak.