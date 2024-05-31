Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim iş birliğinde; "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında düzenlenen okullar arası yarışmalarda öğrenciler, Türkçe dilinin zenginliklerini kendi cümleleri ile anlattılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim iş birliğinde; "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında ilçedeki okullar arasında yarışma düzenlendi. İlkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen; en iyi cümle ve afiş, sözlük tasarım ve hikaye yazma yarışmalarında Gölcüklü öğrenciler, Türkçe’nin zenginliklerini en iyi şekilde kağıda döktüler. Yarışmada dereceye giren öğrenciler Değirmendere Yalı Evleri amfide düzenlenen törenle ödüllendirildiler.

ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCE DÜNYASINI GELİŞTREN PROJE

Yarışmanın ödül törenine Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilerin Türkçe dilinin zenginliklerini tanımasını, dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlayan projenin ödül töreni minik öğrencilerin halk oyunu gösterileri ile başladı.

Gösterilerin ardından proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ederek tebrik ettiler.