Kocaeli Gölcük Belediyesi, geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 22 Mart Cumartesi akşamı Kervansaray’da çocukları bir kez daha eğlence ile buluşturacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi geleneksel Ramazan etkinliklerini çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda 22 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda Ramazan etkinliği düzenlenecek. Hacivat-Karagöz gölge oyunu, illüzyon, jonklör gösterileri ve ikramların olacağı etkinlikte, çocuklar ve aileleri keyifli bir akşam geçirecek.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELERE HİTAP EDECEK

Birbirinden renkli etkinliklerle Ramazan ayının geleneksel etkinlikleri eşliğinde Gölcüklü çocuklara faydalı bilgiler aşılanacak. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmayı amaçlayan Gölcük Belediyesi, geleneksel değerleri öne çıkaran programlarıyla hem çocuklara hem de ailelere hitap edecek.

MANEVİ ATMOSFER YENİ KUŞAKLARA AKTARILACAK

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bu kutsal ayın manevi atmosferini, geleneksel Ramazan ayı etkinliklerimiz ile taçlandırmak istiyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu güzel etkinliğimize bekliyoruz” dedi.