29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101.yıl dönümü coşkusu, Gölcük’te coşkulu bir kalabalığın katıldığı fener alayı ile kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 7’den 70’e her yaş gurubundan yüzlerce kişi, ellerinde bayraklarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101.yıl dönümünü, tören ve fener alayında doya doya yaşadı. Sabah saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde geçiş töreni ile başlayan 101. yıl kutlamalarındaki coşku, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile zirveye ulaştı.

101.YILDA GÖLCÜK TEK YÜREK OLDU

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde düzenlenen geçiş törenine Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, siyasi parti ilçe başkanları, yöneticileri, askeri ve sivil erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması sonrası geçiş töreninde Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer ve Garnizon Komutanı Korkut, halkı selamladı.

CUMHURİYET COŞKUSU FENER ALAYINDA ZİRVEYE ULAŞTI

Cumhuriyet’in 101. yıl coşkusu, akşam saatlerinde Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı önünden başlayan fener alayı ile devam etti. Ellerinde Türk bayrakları ile toplanan yüzlerce kişinin katıldığı fener alayına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe başkanları, yöneticileri, marşlar eşliğinde coşku Anıtpark’a yürüdüler.

MUHTEŞEMSİN GÖLCÜK

Fener alayının Anıtpark’a ulaşması sonrasında coşkulu kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası çalınan marşlarla Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladılar. Daha sonra coşkulu kalabalığa seslenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Cumhuriyetimizin 101. Yılını kutlamanın haklı gururunu büyük bir şerefle yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’” dedi.

CUMHURİYETİMİZİN 101. YILI KUTLU OLSUN

Sezer, “Özellikle İstiklal Harbimizin kahraman gazilerini, ahirete irtihal etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tarihte destanlar yazan bu millet Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacak, bir fazilet rejimi olan Türkiye Cumhuriyeti, Allah’ın izni, sizlerin sahip çıkması ile inşallah ilelebet payidar olacak. Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ GECEYİ AYDINLATTI

Konuşmanın ardından Anıtpark’ta toplanan yüzlerce kişi, gökyüzünde görsel şölene sahne olan havai fişek gösterisi beğeni ile izlediler.