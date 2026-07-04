Bursa Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa, festivalin yedinci akşamında Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen'i hayranlarıyla buluşturdu.

FSM Hastane Alanı'nda sahne alan Gökhan Türkmen, sevilen şarkıları ve güçlü sahne performansıyla festival ziyaretçilerine unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. Festival alanını dolduran müzikseverler, sanatçının aralarında romantik parçalarının da bulunduğu şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, konser boyunca oluşan atmosfer Bursa Kültür Yolu Festivali'nin müzik şölenini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gökhan Türkmen, konserinde 'Bir Başıma' başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Sanatçının kendine özgü yorumu ve güçlü vokaliyle hayat bulan şarkılar, festival alanını dolduran müzikseverlerden büyük alkış aldı. Duygusal anların da yaşandığı konser boyunca izleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederken, zaman zaman alkışlarıyla sanatçıya destek verdi.

Geniş repertuvarı ve doğal sahne enerjisiyle izleyicileriyle güçlü bir bağ kuran Gökhan Türkmen, performansı boyunca festival alanındaki heyecanı canlı tuttu. Müzikle kurulan ortak duygu, Bursa Kültür Yolu Festivali'nin bir akşamını daha hafızalarda yer edecek anlara dönüştürdü.

Bursa Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, birbirinden özel sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası Bursa'nın dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.