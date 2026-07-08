Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da milyonlarca sanatseveri buluşturmaya devam ederken, festivalin kalabalık konserlerine Demet Akalın imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Trabzon, Aydın ve Bursa'da katılımcı sayısı olarak rekor kırmasının ardından Sakarya'da sahneye çıkan Demet Akalın, resmi kayıtlara geçen 40 bin kişilik katılımla festivalin en yüksek izleyici sayısına ulaşan konserini gerçekleştirdi.

Bu rekorla Demet Akalın, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en fazla katılımcıya konser veren sanatçısı olarak adını festival tarihine yazdırdı.

Sakarya'da adeta izdiham yaşanırken, alanı dolduran on binlerce müziksever, Akalın'ın dünden bugüne hit olmuş şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Büyük coşkunun yaşandığı gecede ünlü sanatçı, yeni şarkısı 'Bi Şey mi Dedin?'i de ilk kez sahnede canlı olarak söyledi.

Enerjisi, sahne performansı ve seyircisiyle kurduğu güçlü bağla geceye damga vuran Demet Akalın, Sakarya konseriyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin unutulmaz anları arasındaki yerini aldı.

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