Tarzı, tavrı ve yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Ziynet Sali, önceki akşam Paribu Vadi Açıkhava'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin en dikkat çeken anı ise, kaybettiği yakın arkadaşını anarken gözyaşlarına hâkim olamadığı dakikalar oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Konser boyunca sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Ziynet Sali, kaybettiği yakın arkadaşı Alex'e ithafen seslendirdiği 'Bu Nasıl Bir Elveda' şarkısını söylerken duygusal anlar yaşadı.

Şarkının ortasında gözyaşlarına boğulan sanatçı, hıçkırıklarını tutmakta zorlandı. Duygu dolu anlarda seyirciler alkışlarıyla Ziynet Sali'ye destek verdi.

Konserin sahne tasarımı da en az performansı kadar konuşuldu. Barış, dostluk ve sevginin simgesi olan zeytin ağaçlarıyla donatılan sahne, izleyicilerden tam not aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Botanik'ten kiralanan ve her biri 300 kilogram ağırlığında olan zeytin ağaçları, özel bir taşıma sistemiyle sahneye yerleştirildi.

Konserin ilk bölümünde Ziynet Sali, stil danışmanı Oğuz Erel öncülüğünde, tasarımı Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Ceren Ocak imzasını taşıyan, 10 metre kuyruklu siyah dantel bir elbiseyle sahneye çıktı. Zarif görünümüyle büyük beğeni toplayan sanatçı, gecenin ikinci yarısında ise Salih Balta tasarımı, baştan sona altın taşlar ve işlemelerle bezeli korse ve tayttan oluşan iddialı kostümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Hem görsel şölen sunan sahne dekoru hem de iki farklı dikkat çekici kostümüyle konserine damga vuran Ziynet Sali, sevilen şarkılarını binlerce müzikseverle hep bir ağızdan seslendirerek Paribu Vadi Açıkhava'da hafızalara kazınan bir konsere imza attı.

https://www.youtube.com/shorts/RZ4ICeZZ-9g?feature=share