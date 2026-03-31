BURSA (İGFA) -CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e destek verdi.

Nihat Yeşiltaş başkanlığındaki CHP Bursa İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, 'Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. BİZ KAZANACAĞIZ BİZ. Dayanışmamız bir milim eksilmeyecek!' diyerek, yerel seçim zaferlerinin ikinci yılına dikkat çekti. Zeybek, 31 Mart seçimlerinde kazandıkları iktidarın ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapılan 'irade gaspını' asla unutmayacaklarını belirtti ve 'Milletimiz bizimle birliktedir' dedi.

CHP'li milletvekilleri, yerel yönetimlerden sorumlu yardımcılar ve yol arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı.