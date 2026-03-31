Avrupa Demokratik Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından, demokrasi, şeffaflık ve hukuk devleti konusunda endişelerini dile getirdi.

BURSA (İGFA) - European Democratic Party, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını eleştirdi.

Paylaşımda, Bozbey'in demir parmaklıklar ardındaki bir fotoğrafının üzerine 'TÜRKIYE: BURSA MAYOR DETAINED IN CORRUPTION PROBE WHEN POWER BENDS RULES DEMOCRACY BREAKS' (Türkiye: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. İktidar krualları ezdiğinde demokrasi çöküyor) ifadesi yer aldı.

Parti, paylaşımında Türkiye'de yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınan Başkan Bozbey ve diğer birçok kişinin durumu hakkında endişelerini dile getirerek, 'Bu gözaltılar, şeffaflık, hukuk devleti ve demokratik hesap verebilirlik konusunda acil sorular ortaya koyuyor. İddialar titizlikle araştırılmalı, ancak adaletin bağımsız ve siyasi baskılardan uzak olması gerekmektedir' ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, güçlü kurumların, seçici uygulamalardan çok vatandaşları ve demokrasiyi koruyan gerçek güvence olduğunun altı çizildi.