BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda saat 23.59'a kadar BursaRay, tramvay ve tüm otobüslerde BursaKart kullanmak suretiyle ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursalıların Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla da 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece BursaRay seferleri gece 01.00'e kadar uzatıldı. 19 Mayıs Salı günü saat 12.00 ile 23.30 saatleri arasında Acemler-Hüdavendigar Kent Parkı arasında ücretsiz ring servisi olacak. Yine 19 Mayıs Salı günü saat 15.30'da BUÜ Yurtlar Bölgesi'nden Hüdavendigar 2 Kapısı'na gidiş, saat 23.30'da dönüş için ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan programlar, Hüdavendigar Kent Parkı'nda vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.

18 Mayıs Pazartesi günü 'genç sahne' programlarıyla başlayan etkinlikler, 19 Mayıs Salı günü de sabah saat 10.00'dan itibaren tüm hızıyla devam edecek.

Retro oyun aktiviteleri, atölyeler, genç sahne etkinlikleri ve spor turnuvaları, her yaştan Bursalıyla buluşacak.

Saat 21.00'da ise sevilen sanatçı Oğuzhan Koç sahne alarak 19 Mayıs coşkusunu zirveye çıkaracak.