ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 26 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, son iki haftadır devam eden çalışmalarda 171 organizatör yakalanırken, şüphelilerden 59'u tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.

Operasyonlar; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İnsansız Hava Araçları (JİHA) desteğiyle havadan ve jandarma ile komando timlerinin karadan yürüttüğü çalışmalarla gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 86 araç ve 8 bot ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde sürdürüldüğünü vurgulayarak, yasa dışı göçü organize eden yapılara karşı sahada ve hukuki zeminde kararlı mücadelenin süreceğini ifade etti.